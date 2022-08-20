獎門人｜視后胡定欣唐詩詠曬演技 陳豪瞓地扮「死屍」 (21:48)

曾志偉主持《開心無敵獎門人》明晚播出第4集，嘉賓有「白色強人II隊」郭晉安（安仔）、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠及張曦雯，及「流行都市隊」安德尊（大王）、張美妮、彭慧中、蔡嘉欣、吳天佑及譚永浩。開場已十分熱鬧，造型一致的「流行都市隊」，齊齊倒模大王的招牌西裝加黑框眼鏡Look；「白色強人II隊」則全隊穿上醫生袍，一邊嗌口號一邊做動作，不過陳豪完全在狀況外，示範「完美甩Beat」，比馬國明更加天然呆。

這集「開心無敵落大閘」環節笑料十足，「流行都市隊」的大王慘成「攻擊」目標，無論是緋聞對象宋芝齡、或是「仇人」李錦聯均遭擺上枱；張美妮亦玩得落力，七情上面與譚永浩上演壁咚。「白色強人II隊」的安仔因未能秒答太太歐倩怡的成名兒歌歌名，被取笑返家要頂痰罐。在「辣辣壽司邊個食」環節中，大王頻頻口多多搶住講嘢，激到「獎門人」曾志偉扮嬲說：「你估依家係《流行都市》呀？」最後大王被整蠱食多嚿辣辣壽司。

到「開心無敵茶餐廳」環節，「白色強人II隊」的視帝與視后大晒演技，胡定欣示範極速入戲跪在地上「認屍」，情感大爆發的唐詩詠則秒谷真眼淚，陳豪躺在地上扮「死屍」，演出精彩。在「開心無敵彈遮遮」環節，安仔誤上「賊船」與大王組隊答問題，頻頻被「淋水」，安仔最終「跳船」等大王「自己嚟」，場面搞笑。

（即時娛樂）