周嘉洛累積經驗創自我風格 陳瀅角色粗魯毋懼嚇怕追求者 (23:19)

周嘉洛憑演出處境劇《愛‧回家之開心速遞》成功入屋，還奪得最佳男配角。他獲無綫力捧上位擔正古裝劇《痞子殿下》男一，劇集播映以來贏得好口碑及收視，星途一片光明。《痞子》輕鬆搞笑，演員表現獲讚，不少觀眾覺得周嘉洛演出有周星馳影子。

周嘉洛直言出道至今都有人覺得他有周星馳影子，而他本身無論說話語氣、態度和神情，都受周星馳的電影影響好大。他說：「第一次拍劇戲份重，好擔心又壓力大，於是用最舒服自然方式演繹...就是周星馳。不過我不是抄，是會受他影響有少少似上了身。」他對自己的演出覺得仍有很多不足之處，不介意觀眾評論，現在他演戲處於摸索階段，需要不斷學習和擁有更多人生歷練，相信將來能創出自己一套演繹風格。

周嘉洛劇中與陳瀅是一對歡喜冤家，演出自然投入，原來二人差不多同期入行，卻是第一次合作。雖然拍劇前互不認識，經過合作變成不涉及兒女私情的好朋友。陳瀅指大家合作愉快想向監製提議，原班人馬拍《痞子2 》，故事背景設定在民初。

陳瀅劇中演粗魯又暴力的女將軍，她不擔心破壞形象嚇走身邊追求者，事前花心思設計角色。她為讓觀眾看到她演戲範疇可以好闊，刻意將原來較薄和溫柔聲線調教，改為厚和沉實聲線。

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（即時娛樂）