阿Mo父親李盛林牧師發代禱信 透露兒子有輕微進展 (12:42)

阿Mo的父親李盛林牧師今日（21日）發出代禱信，透露兒子已有很輕微的進展。（羅乃萱fb圖片）

MIRROR演唱會中受傷的舞者阿Mo，經過3星期的治療後已有很輕微的進展。（李啟言Ig圖片 / 明報製圖）

MIRROR紅館演唱會的墜屏嚴重意外發生至今逾3星期，被巨型屏幕擊中受傷的舞者李啟言（阿Mo）仍然留醫。阿Mo的父親李盛林牧師今日（21日）發出代禱信，透露兒子經過3星期的治療，已有很輕微的進展。

李盛林牧師代禱信全文：

請為我們感謝神。

1. 在這三星期能夠一家齊齊整整的與啟言（MO）一起面對、鼓勵支持及同心的仰望耶穌的醫治感恩。

2. 現時經過三個星期，見到有很輕微的進展。感謝你們及世界各地對我們的同理心，也用你們持續不同的方法為他祝福、集氣或是禱告。

3. 感謝各界傳來問候、治療頸椎受創傷的經驗見證和良方。現階段仍是需要按醫療團隊的方案進行不同階段的治療。

4. 最近聽到因為啟言（MO）的意外有年輕人在場，本來離開教會的後來開始返教會回轉 ...年輕人因為願意幫啟言（MO）禱告，對教會或基督教開始改觀，這是樂見的好現象。

請為我們繼續恆切禱告。

1. 為啟言（MO）的決心和堅強的鬥志禱告！願主耶穌醫治的大能會幫助他的頸椎神經得到重造和康復。

2. 為他晚上不會因身體不同的需要和變化影響他的睡眠，而沒有足夠精神應付另一天密集的治療。

3. 為我們能有更大的信心和耐心陪伴他，走這治療和康復之路禱告。

（即時娛樂）