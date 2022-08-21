側田曾遭背叛 移居泰國尋回笑容 感激女友令自己相信愛 (16:14)

側田闊別3年昨晚在灣仔會展舉行首場音樂會，開唱後不久已難忍眼淚，稱3年來每晚也幻想這一刻，很想念大家。他表示3年前移居泰國，希望可尋回失去了的笑容。「我有很多雜念，被利用、被背叛，很多蛇蟲鼠蟻，令我失去笑容，所以想去找回笑容。做音樂是想發放正能量，如果感覺很灰很悲觀就不好。」

演出期間，側田公開感激另一半︰「我做很多音樂都是唱給一個人聽，由以前不相信愛，到現在能把愛送給這個人。不過，我要低調一點，總之如果沒有她，我都不能站在這裏。」

安歌時，側田預計自己很大機會會患上遺傳性失憶症，因此現在做的所有音樂和演唱會，都是為了能讓自己將來回顧。他說︰「希望我能在將來走前一刻，一次過回顧現在做的所有歌曲及演唱會。我知道我應該有失憶症，這是遺傳，但能靠音樂找回記憶。我和嫲嫲唱歌時，她會記起我們的名字。這是我的第一個Life Project，希望他日可聽住自己的歌曲離開。我現在做任何事不再理會成果，沒人給我錢也會繼續玩音樂。當我朝着這個人生目標行，途中的蛇蟲鼠蟻和不快事也變得不重要。我不會再為工作或無謂的事不開心﹗」

（即時娛樂）