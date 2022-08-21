17歲炎明熹自爆長高0.5厘米 JW羨慕︰我也想高 (16:54)

炎明熹（Gigi）、王灝兒（JW）昨晚合作舉行《Let's Chill線上音樂會》，請來姚焯菲（Chantel ）、張馳豪（Aska）任演出嘉賓。Gigi回答粉絲問題時，自爆長高了0.5厘米，令JW非常羨慕。JW說︰「我也想高！每次跟Gigi，Chantel及Aska同台，都要穿上很高的高踭鞋。」談到新歌《焰》時，Gigi自爆唱Rap的部分時會跳走S及F音，但監製說一定要唱出來。她還應音樂監製伍仲衡要求即場Rap，粉碎之前被指Rap部分是由別人代唱的傳聞。

首次演出線上音樂會的Gigi，完騷後被問到可唱得夠喉時說︰「夠了，一步步來，今次是我唱歌以來第一次唱那麼多首歌。我平日只唱4、5首，今次雙倍，事前很緊張。」JW指Gigi在後台非常緊張︰「她唱得那麼好，根本不用緊張。平時我最緊張，今次交了給Gigi及兩位嘉賓。和Gigi一齊開紅館騷？慢慢來，先各自儲多些歌。」

Gigi談到長高了一事時說︰「最多高了0.5厘米。」JW聞言扮哭︰「17歲仍能長高？我要找比現在高多半厘米的高踭鞋穿，很辛苦！」

（即時娛樂）