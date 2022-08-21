徐朗暑假後英國繼續學業 徐榮爆15歲兒子有心儀對象 (18:43)

徐榮與15歲兒子徐朗（Karson）今日出席杏花新城活動，同場有「港足男神」黃威，他跟Karson一見如故，未開騷已經切磋球技。Karson在英國讀書接受足球訓練，返港度暑假，本月底到英國準備開學。徐榮笑言之前有10個月沒有見兒子，他返港隔離完往酒店接回家時，自己幾乎認唔到，因為他長高了很多，直至Karson向他揮手才肯定是兒子。Karson稱在英國時曾染疫，但沒有感不適，當日還繼續踼波，但快測有兩間，他還致電問爸爸是否代表確診了。

徐榮稱由於兒子打齊針才出發故自己跟太太也沒有太擔心。今次Karson返港可以父子檔出席活動，徐榮笑言兒子當暑期工幫補買足球裝備，他安排兒子每年暑假與聖誕假期返港。今日活動上有女觀眾問徐榮兒子的年紀又大讚他靚仔，徐榮爆兒子有心儀對象，他說：「什麼國籍就唔知喇，係外國人都唔緊要，真係冇乜所謂，最緊要佢哋溝通到就可以。」徐榮稱日前跟太太結婚16周年，是藍寶石婚，今日徐太也在場，父子齊齊送吻。問徐榮有沒有送藍寶石作禮物?他稱近日有三部劇同時間開拍，未有時間買禮物，說：「其實佢都主張我努力搵錢，所以有時間先慶祝，她明白嘅！」

黃威被問及另一港足男神安永佳北上發展？他笑言唔敢吸納對方Fans，粉絲忠心會跟隨北上支持。他有「港足男神」的稱號但不擔心令女友呷醋，說：「我唔抗拒做藝人，只要唔影響踢波就可以。現在多咗人識，女友都好支持。」

（即時娛樂）