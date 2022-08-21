張敬軒簽唱會率逾千粉絲為受傷舞者阿Mo打氣 (19:41)

張敬軒今日下午舉行簽唱會，吸引逾千粉絲迫爆商場，有歌迷更提早在今日零晨4時到場排隊。活動的簽名名額最初只有500個，軒仔到場後決定為所有粉絲簽名，又由本來只唱3首歌加碼至4首歌。他在台上宣布將在今年聖誕開騷及拍攝喜劇動作電影，之後更拿出手機拍片，呼籲粉絲大叫「阿Mo加油 」，為在MIRROR演唱會上受傷的舞者李啟言（阿Mo）打氣。

軒仔受訪時稱其年尾演唱會將在灣仔會展舉行，未知會否要跟同在差不多時間舉行的新城頒獎禮共用舞台，並預計只開幾場。談到歌迷又要撲飛，他說︰「不會了，那麼多騷看。我未試過一年開兩次騷，今次的主題是非主打歌，希望大家多多支持。」傳陳奕迅年底開紅館跨年騷，軒仔非常期待，認為歌手能在安全的防疫措施下再開騷是好事。

阿Mo的父親李盛林牧師透露兒子經過3星期的治療，已有很輕微的進展。軒仔表示一直有透過中間人了解阿Mo情况，從新聞也知道阿Mo有些進展，雖然過程較緩慢，也是朝住好的方面發展。他說︰「我們現在可以做的是為他打氣，令他有正能量好好地去面對治療。我也入過院，明白他會有心情起伏，相信他知道有那麼多人為自己打氣，心情會好一點。」

軒仔曾與阿Mo合作，指對方是個充滿正能量、很叻和很乖的人，從未聽過對方抱怨或不開心。阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）仍然情緒低落，軒仔說︰「身邊人甚至粉絲、行內朋友的支持，現在對她很重要。她一個人要面對很多，不是我們能想像到的難過。作為同業，可做到的就是給她多一點支持。」

（即時娛樂）