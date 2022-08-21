張婉婷努力為羅啟銳完成遺作《十個學醫的少年》 (22:40)

張婉婷執導、已故導演羅啟銳擔任製作顧問的紀錄片《給十九歲的我》獲「第46屆香港國際電影節」邀請今晚舉行世界首映，張婉婷和監製黃慧率領5位受訪學生到場，導演許鞍華也現身支持。

張婉婷為母校拍紀錄片最初預算拍6年，結果拍10年才完成，她笑言當初曾想過會否拍到死為止。看著幾位受訪美少女學生成長，感覺得意，又領悟到拍紀錄片與劇情片分別好大：「寫劇情片故事能主宰角色生命，拍記錄片就要放低導演身段，美少女們才是自己生命的導演， 我要學做謙卑的人去聆聽。」她自言有時生活會感到迷茫，後來跟牧師學到做人的真諦和意義。

張婉婷受訪時表示沒有被拍紀錄片的經歷嚇怕，但覺得人生沒幾多個十年，相信拍類似題材可一不可再，因為涉及學校和學生私隱，不是太多學校有勇氣給她拍。她預告即將伙拍新舊兩代導演合作電影。

男友羅啟銳於7月離世，問到該紀錄片是否兩人最後合作的作品？張婉婷說：「仲有，但未拍。其實今次他叫我不要拍，因為冇故事性，但我拍完，他都有畀意見，只要是我堅持的事，他最終都會幫手。」問她的心情平復未？她平靜說：「我日日都好忙，未得閒去想，可能有日我坐低去想，就會哀傷。」問到羅啟婷有否遺願？她說：「他有一部戲已寫好劇本叫《十個學醫的少年》，我一定會努力為他完成。」

（即時娛樂）