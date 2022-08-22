林家謙紅館加場門票售罄 嘉賓方皓玟示愛：靚仔有才華 (13:28)

林家謙昨日（21日）宣布加開本月27日（周六）紅館演唱會，合共舉行7場，9成加場門票今早（22日）10時公開發售，每人限買4張，9成門票﹑約9600張全部公開發售，但仍供不應求，今早10點開售後，不到1小時已售出8成多門票，只剩單丁位，去到中午12點半已全部售罄。

昨晚《Summer Blues》來到第3場，林家謙請來方皓玟（小明）當嘉賓，2人合唱《你是你本身的傳奇》及《All we have is now》。

小明上台後發生少許意外，原來她的耳機故障，不過小明表現淡定，雖然耳機聽不到聲音，只靠聽現場聲照唱，而且唱得非常好，並無人發現她耳機出問題，直到音樂部分，她才開聲叫家謙救她，她說：「家謙你可唔可以過嚟幫我搞搞佢？」現場觀眾還以為她只是耳機掛繩甩掉，家謙馬上幫忙，工作人員亦跑上台處理，小明耳機才回覆正常。

唱畢《你》後，小明對家謙說:「你用你的音樂，已經成為了香港的傳奇，你為香港寫咗好多好好歌，帶畀好多人心靈慰藉，我好Proud of you，家謙，你嘅音樂真係無處不在。我身邊有個同事，鍾意到你傻咗，日日嚟紅館打卡...」

家謙聞言說：「佢呀，呃車位，呃飯錢...」小明接着說：「你趕佢走啦，真係唔好意思﹗」家謙續說：「聽日啦，聽日趕佢走，聽日我哋休息，都唔開。」

小明表示好多人覺得家謙是要被保護生物，但她不認同：「我認知嘅家謙係一個截然不同嘅人，我舊年第一次開紅館，疫情之下請嘉賓好難。家謙好有義氣，我一打畀佢，佢就好有氣魄咁答我，可以來！你話我點可以唔愛你？又靚仔又有才華，我好似向你示愛咁，真心嘅，多謝你為香港做咁多好音樂，大家一齊加油。」繼而兩人手拖手唱《All we have is now》

此外，昨晚家謙還請來黃妍（Cath）當嘉賓，2人合唱《我心中尚未崩壞的部份》及Cath獨唱《世界痛吻我而我唱歌》。Cath台上多謝家謙給機會讓她上紅館唱歌，家謙笑道：「既然係你畀咗第一次我，你要好好盡情享受啦。」

（即時娛樂）