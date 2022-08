林家謙紅館加場門票售罄 嘉賓方皓玟示愛：靚仔有才華 (13:28)

next

林家謙昨日(21日)宣布加開本月27日(周六)紅館演唱會,合共舉行7場,9成加場門票今早(22日)10時公開發售,每人限買4張,9成門票﹑約9600張全部公開發售,但仍供不應求,今早10點開售後,不到1小時已售出8成多門票,只剩單丁位,去到中午12點半已全部售罄。

昨晚《Summer Blues》來到第3場,林家謙請來方皓玟(小明)當嘉賓,2人合唱《你是你本身的傳奇》及《All we have is now》。

小明上台後發生少許意外,原來她的耳機故障,不過小明表現淡定,雖然耳機聽不到聲音,只靠聽現場聲照唱,而且唱得非常好,並無人發現她耳機出問題,直到音樂部分,她才開聲叫家謙救她,她說:「家謙你可唔可以過嚟幫我搞搞佢?」現場觀眾還以為她只是耳機掛繩甩掉,家謙馬上幫忙,工作人員亦跑上台處理,小明耳機才回覆正常。

唱畢《你》後,小明對家謙說:「你用你的音樂,已經成為了香港的傳奇,你為香港寫咗好多好好歌,帶畀好多人心靈慰藉,我好Proud of you,家謙,你嘅音樂真係無處不在。我身邊有個同事,鍾意到你傻咗,日日嚟紅館打卡...」

家謙聞言說:「佢呀,呃車位,呃飯錢...」小明接着說:「你趕佢走啦,真係唔好意思﹗」家謙續說:「聽日啦,聽日趕佢走,聽日我哋休息,都唔開。」

小明表示好多人覺得家謙是要被保護生物,但她不認同:「我認知嘅家謙係一個截然不同嘅人,我舊年第一次開紅館,疫情之下請嘉賓好難。家謙好有義氣,我一打畀佢,佢就好有氣魄咁答我,可以來!你話我點可以唔愛你?又靚仔又有才華,我好似向你示愛咁,真心嘅,多謝你為香港做咁多好音樂,大家一齊加油。」繼而兩人手拖手唱《All we have is now》

此外,昨晚家謙還請來黃妍(Cath)當嘉賓,2人合唱《我心中尚未崩壞的部份》及Cath獨唱《世界痛吻我而我唱歌》。Cath台上多謝家謙給機會讓她上紅館唱歌,家謙笑道:「既然係你畀咗第一次我,你要好好盡情享受啦。」

