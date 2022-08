next

黃祥興胞弟、2006年香港先生冠軍黃長發宣布做爸爸,長發跟外籍太太誕下愛情結晶品。黃祥興在社交網貼了抱住BB的照片,升呢做二伯父的他心情靚爆,而祥興的3個小朋友亦爭相跟BB玩,畫面溫馨,祥興在Ig寫道:「歡迎新成員加入黃家大家庭!恭喜細佬 @francoiswong(黃長發) 同 @zuzziik,BB Kimi好可愛,祝佢快高長大!I like your blond hair and blue eyes」。

(即時娛樂)