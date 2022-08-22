容祖兒獲小學同窗讚重情義 跟祖藍重逢跟恩師羅文有關 (14:11)

由王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨晚（21日）播出第4集，嘉賓是祖藍小學同學容祖兒。

在製作組安排的一連串「快速考試」，「孖祖」先後展現驚人運動才能和畫功；2人在體育堂上，無論是「燕式平衡」或「拱橋」均輕鬆過關，不過最終回的「倒豎蔥」動作，卻考起他們，祖藍雖有祖兒盡力幫拖，依然未能完成動作，更險些兜腳踢落祖兒個頭。

「美術」堂則是祖藍由頭帶到落尾，製作組在祖藍小學老師幫忙下，找到祖藍小學「神級」美術動漫作品「街頭霸牀」，並安排「孖祖」聲音導航；由於是小學生作品，作品內容略顯不明所以，但勝在有創意。之後2人再鬥畫功，此時祖兒揭出「真‧藝術家」底牌，連祖兒也大呼「冇眼睇」，相當搞笑。

除了搞笑，「孖祖」在節目盡訴心中情，祖兒大談恩師羅文（羅記），並坦言來到今時今日、方能完全明白當日對方教誨，祖兒說：「羅記教我唔好咁緊張人哋點睇自己，好多嘢要放鬆。我有時會走去羅記屋企訴苦講心事，當時我仲覺得（誤會）佢唔理我。」

談到「孖祖」小學畢業後重逢，原來也與羅文有關，祖藍透露當他仍在演藝學院讀書，祖兒已入行，並因羅文演唱會2人同場，祖藍又指當時知道他與祖兒關係的同學仔，都八卦祖兒會否認得祖藍，祖藍說：「當時我話：『人哋咁紅，認得都唔認啦』，講完呢句，一打開度門，你就出嚟，你一見到我：『王祖藍』，所以我話祖兒係好好。」

為了為「孖祖」送上驚喜，製作組找來2人小學老師及小學同學，以錄像或錄音形式亮相節目，所有人對祖兒讚不絕口；其中祖兒小學二年級認識的好友黃翠紅，更含淚分享與祖兒的Precious Moment，令祖兒和祖藍感動得淚如雨下：「我係轉校生，祖兒係我入到間學校，第一個邀請我做朋友，同問我叫咩名嘅人，跟住到大學，佢開始入行、好辛苦。最記得有一晚，佢半夜發開口夢，坐咗起身話：『我要飲珍珠奶茶』，跟住瞓番。作為朋友，佢絕對係兩脇插刀，隨時會伸出緩手，好重情義嘅朋友。」

祖兒指與黃翠紅及另一黃姓女同學，當時是「三劍俠」，祖兒當年更因翠紅與無綫藝人黃翠如種下「恩怨」：「（翠紅）細個畀妹蝦，我就想打佢個妹，佢個妹就係翠如。」

（即時娛樂）