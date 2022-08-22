姚焯菲上台獻唱仍緊張 冼靖峰寧揀林君蓮合唱 (14:53)

姚焯菲（Chantel）、冼靖峰（Archie）、何晉樂及張馳豪，昨晚（21日）到灣仔會展，擔任晚會表演嘉賓。Archie首次公開演唱新歌《一個人的幸運》，他直言心情緊張，仍有很大進步空間，但都滿意表現。

Chantel台上非常享受，還向台下粉絲甜笑兼畀V字手勢，她解釋因為見到有粉絲想跟她拍照，又指自己其實每次出台前，都會有少少緊張。有無想過如何克服？Chantel笑言：「我試過很多次都是緊張，就算我練得很熟，但都是會擔心唱錯歌詞或走音。我有問過唱歌老師，他都叫我要克服，我現在努力中。（上台唱歌和考試哪一樣比較緊張？）我覺得考試，因為你不會知有什麼考題。」

Chantel早前與張馳豪推出合唱歌，問到想不想跟Archie也合唱一首？兩人聞言互望尷尬傻笑，兼互相推搪。Archie希望將來有機會跟不同單位合作，相信不同配搭會有不同火花，無論是聲夢的男、女學員，還是《聲夢傳奇2》的學員都想合作，他說：「如果一定要我揀，女仔我會揀蓮姐（林君蓮），因為覺得她的聲音很好聽、很特別。」

取笑他不給Chantel面子，Archie即捕鑊說：「當然都想跟Chantel合唱，希望有機會。」Chantel則表示跟誰合唱都無所謂，應多嘗試跟不同的人配搭，學員裏面她首選潘靜文，因未合作過。

（即時娛樂）