孖洪卓立首度情侶檔拍廣告 Hillary愛男友闊面有肉地 (15:36)

洪卓立（Ken）及女友劉沛蘅（Hillary）首度以情侶檔姿態，為米線店拍廣告。2人拍攝時打情罵俏，互相餵食。Ken和Hillary心有靈犀，不約而同最愛番茄湯底。

對於今次首度情侶檔拍廣告，Ken說：「今次是第2次一起合作，幾年前邀請她拍MV，當時好開心好榮幸，今次反而有點尷尬，尤其剛才拍第一個Shot時，都有點『咦，做咩好呢』的感覺。」

Hillary似乎見慣大場面，表示自己非常享受，毫不尷尬，她說：「剛才拍攝的相片，其實與我們平日在家中自拍差不多，不過平時屋企無其他人，今次就有好多人望著我們，所以他有少許尷尬，但我OK，老實說，私底下我都喜歡他闊面，因為有肉地，『好搣啲嘛！』」

除了Ken和Hillary外，盧覓雪﹑有份參加校花校草選舉的吳伊琳（510）和朱薰母子，都有份為米線店拍廣告。510脫穎而出，成為最後21強中首位拍廣告的參賽者，她謙稱自己未夠料拍廣告，但聽到自己心愛的米線店邀請，便火速答應。

510報名參賽後，被網民指她面部又寬又圓，她笑說有福相，她不諱言比賽中看好3號Natalie，覺得對方有氣質、有教養和好有魅力。至於校草方面，510喜歡幽默型男生43號何求，她說：「上次我看完他的Live，覺得他超級搞笑。」

（即時娛樂）