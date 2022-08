蘇永康和太太Anita婚後育有1子蘇展弘(Jazz),眨眼兒子已經5歲。蘇永康昨晚(21日)在社交網貼了囝囝打鼓的短片,有板有眼有勁度,十分叻仔,蘇永康解釋讓兒子學打鼓原因,他寫道:「是咁的...大概都係Jazz現在的年紀,我同我爸爸講:『爸爸我想學打鼓!我得到的答覆是:康,學打鼓無用㗎...』,從小到大我非常尊重家父,但其實佢有很多睇法我從來都不認同(但從來不損我對他的愛)。

到Jazz 4歲問我可否學打鼓?我想也不想就答應,我真的不知道現在你學習的一切對你將來有什麼用?﹗我只希望你從學習中得到快樂...keep it up & keep enjoy yourself my son #但願我能給你一個更像天堂的地方」李施嬅﹑杜如風﹑胡杏兒老公李乘德和區永權等,都留言大讚Jazz好勁﹗

