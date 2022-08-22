側田音樂會尾場邀Eric Kwok任嘉賓 盼不用再闊別3年開騷 (16:39)

側田昨晚（21日）在會展舉行《側田第一秒音樂會2022》尾場，徐濠縈、劉浩龍、方力申、李幸倪、陳葦璇、陳逸璇、天衡@ONE PROMISE、袁偉豪及太太張寶兒捧場。

側田在第2場音樂會中，以最「原汁原味」的演出示人，就像在一個大型Band房內玩音樂一樣，以真摯情感演繹歌曲，更在台上Quick change換帽換外套。側田除了唱出經典作品《情歌》、《你好》、《我有今日》、《男人KTV》、《好人》、《運》、《Kong》等外，還有最新專輯內新歌《第一秒》、《大象席地而坐》、《Last Dance》等。

當準備介紹嘉賓出場時，側田説：「人愈大朋友就會愈來愈少，留得低嘅朋友唔會成日見，每次見都會一見如初，嗰種就係真正嘅友誼，我好開心搵到Eric（郭偉亮）同我做歌！」Eric出場後即表示：「香港有邊個男歌手可以唱到好似佢咁樣？真係冇！」

他們還在台上分享，有日Eric寫了一首歌，寫完之後感後悔，因為很難唱，其後在想只有側田可以唱這首歌。在沒有原因製作這首新歌的情况下，側田於音樂會頭場完騷後，直接去錄音。在這晚音樂會中，突然唱這首剛錄音而且從未曝光的新歌《狗朋友》。

因為Eric穿針引線，令側田加盟環球唱片，對這行業和工作重拾信心。Eric透露側田經歷過很多事情，所以對人類失去了信心；側田表示自己朋友不多，Eric是他一個很信任的人，然後2人唱出首次一起寫的作品《老伙記》，為友誼高歌。在音樂會Encore環節，側田為樂迷送上《Erica》、《Volar》和《很想很想說再見》，為一連兩晚音樂會劃上圓滿句號，盼下次不用等3年再跟大家見面。

（即時娛樂）