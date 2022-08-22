老中青當自強｜鄧兆尊自嘲唔識撇女 73歲尹光老當益壯不言休 (19:58)

尹光、鄧兆尊、郭漢柱（Andrew）聯同張嘉欣和黃凱怡主持港台電視31新節目《老中青當自強》於周六（27日）播映，他們在節目中做運動，帶出做運動的好處和樂趣。

73歲尹光是老年組代表，與55歲的中佬代表兆尊，講運動不輸給年青人，尤其兆尊玩高爾夫球、桌球、滑板等樣樣皆能，不過有3個女朋友享齊人之福的兆尊，竟笑言唯獨不懂撇女，在廟街打滾幾十年的「廟街歌王」尹光自告奮勇，教他撇女。

兆尊大讚尹光是乒乓球高手，曾揪贏乒乓球女教練，要臨時換上男教師迎戰。尹光解釋由細打波打到大，雖然已一把年紀，仍不斷練習，每次打上個多小時，除了可以強身健體，還順便當為唱歌練氣，他說：「我一生最熱愛打波和唱歌，尤其是唱歌，只要仲有把聲，都會繼續唱下去，永不言休。」

尹光指兆尊平時非常謙虛，說什麼運動都不曉，卻樣樣都懂，好似瑜伽，倒轉個人也沒問題，笑稱：「我就唔得，驚倒轉咗，上唔返嚟，咁就大劑。」兆尊抵死地說：「我樣樣皆能，就係不識撇女。」尹光回應：「你想撇女，我教你吖。」

兆尊拍節目最大得益就是減了點肚腩，問到他會否再修身？他說：「我去唔到咁盡，亦不需要咁fit，無必要，件衫能扣上衫鈕已ok。我只想做個普通人可以四圍去，不想做公眾人物，被人認得很多地方都去唔到。」尹光呻自己做足全副裝備，戴上口罩、帽和黑超，去到女人街，一開口就被人認出，搞到無法講價。

26歲網絡女神張嘉欣坐擁12萬IG Followers，早前被網友踢爆她拍性感相片和影片，供網上收費頻道的課金會員觀賞，估計她月入70萬，兆尊也將此事開玩笑，說﹕「你個個月掙6、70萬，要請食飯。」她笑著否認，指沒有掙那麼多，每月收入其實不穩定，還解釋只是分享性感靚相，並無色情成分。前《東張西望》主持之一的黃凱怡，離開無外闖後，收入激增2、3倍，目前為開電視主持《一線搜查》，反應不俗，她說﹕「現在工作更有滿足感，可接觸不同範疇，認識了很多新朋友。」

（即時娛樂）