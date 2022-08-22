黃凱芹下月紅館開騷 賀出道35周年 笑言賣唱不賣肉 (18:39)

黃凱芹（Chris）今天（22日）於尖沙嘴為9月17日的紅館個唱《細聽‧黃凱芹35週年演唱會》舉行記招。活動上，Chris獲主辦方送贈一世免費做美容療程貴賓卡，以及有紅館造型和Q版Chris的特色蛋糕等禮物祝賀。

Chris受訪時表示今次個唱準備時間很短，但很難得，早已想跟一班支持多年的歌迷相聚，35週年只是一個名堂。他預告演唱會上會唱很多經典歌，設大合唱環節，粉絲要背好歌詞才入場。

至於嘉賓方面，Chris大賣關子，叫大家用心去猜誰最大機會。問到是否有周慧敏？他笑說：「或者大家嗌嗌下就會成真，（黎瑞恩呢？）等大會安排，我本身已有40多首歌要唱，故嘉賓位也不能太多。」由於紅館場地所限，演唱會只得一場。Chris坦言不夠喉，若可加開同日不同時段，一日內開足早、午、晚及午夜場4場，他說：「不辛苦，我OK的，因太少機會唱了，所以很大癮，希望有奇蹟出現，但不強求。」

至於舞台設計，Chris表示以典雅為主，再配合陳華國設計的服飾，非常靚，有幾part讓他展示有狂野一面，他笑言：「其中一件衫會有很多窿。（再操弗身形？）我不是賣肉﹑賣身，我只是賣唱，賣舞都會有少少，但不是重點。反而這段時間飲食方面會盡量吃得健康，不吃肥膩東西。」

（即時娛樂）