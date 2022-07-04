Summer Girls｜張嘉欣獲老公支持參賽 《造美人》張育玲恨做幕前 (19:52)

陳思穎及張嘉欣在眾多參賽者當中身材最好：《造美人》張育玲以32歲之齡成為年紀最大的參賽者。（林祖傑攝）

香港開電視特備節目《Summer Girls 2022》，今天（22日）於大埔拍攝，14位參賽者以泳裝上陣大騷身材。

陳思穎及張嘉欣在眾多參賽者當中身材最好，但她們不覺得比其他參賽者有優勢，還笑稱是參賽者中的「EE」。2人已婚兼獲老公支持，還指老公不介意騷身材，陳思穎表示7歲女兒及結婚10年的老公也想她贏，張嘉欣表示結婚1年仍算新婚，她說：「我老公係甲一籃球員張偉康，早排有比賽，佢嘅新聞仲多過我，我要同佢鬥多新聞。」

曾參加ViuTV節目《造美人》及鍾培生擂台戰拳手的張育玲（Kathy），以32歲之齡成為年紀最大的參賽者，足足比最輕參賽者21歲的馮靖茵（Baby梓）大11年，Kathy不諱言恨做幕前，故有比賽就參加，認為年齡只是數字，不覺自己年紀大而輸蝕，問與Baby梓可有代溝？她說：「冇，睇落我哋差唔多大之嘛！」

伍倩彤（Gillian）及鍾曦南（Namnam）於參賽者當中顏值最高，Gillian曾於ViuTV節目《戀講嘢》大談與男友閨房事，她透露已回復單身。30歲的Namnam雖然擁有一張童顏，但身材卻比其他參賽者輸蝕，她說：「我自卑咗30年，依家先踏出這一步，要畀人知道細胸都可以嚟電視台參賽，所以唔需要再自卑。」

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（即時娛樂）