群星拱照《明日戰記》首映 劉嘉玲鼓勵古天樂堅持夢想 (12:53)

麥子樂﹑余香凝﹑何嘉莉和陳嘉寶亦亮相首映禮。（鍾偉茵攝）

吳君如﹑陳可辛﹑張繼聰﹑謝安琪﹑魏浚笙﹑周秀娜﹑龔慈恩和囡囡林愷鈴﹑Winka和ANSONBEAN等，昨晚亮相首映禮，星光熠熠。（鍾偉茵攝）

由吳炫輝執導、古天樂（古仔）監製兼主演的電影《明日戰記》，昨晚（22日）假㘣方商場舉行首映禮，古仔聯同劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、胡子彤、朱鑑然、吳肇軒、為電影唱主題曲的ANSONBEAN及COLLAR成員陳泳伽（Winka）等出席，吸引大批粉絲圍觀。

吳君如和陳可辛、張繼聰和太太謝安琪、宣萱、周秀娜、陳靜（DaDa）、余香凝、廖子妤、何嘉莉、龔慈恩和女兒林愷鈴等現身支持。

古仔在台上表示拍科幻電影很艱難，但無論多艱難都要行下去，必須踏出第一步，才會令香港電影擴闊界限，所以花幾多金錢和時間，都一定要做一次。嘉玲支持古仔，她說：「喺尋夢路上好孤獨，但都繼續堅持自己夢想，我好欣賞、好感動古仔出錢又出力。喺嘗試嘅路上雖然好辛苦，可能暫時得唔到大眾認同，但唔好忘記最初夢想，只要一直行下去，付出嘅努力大家一定會睇到，希望古仔繼續堅持和支持下去， 我會一直喺你身邊。」

青雲拍該片最大感受是終於有機會拍科幻電影，他笑說：「以前外星人唔嚟香港，去咗附近，喺我世界裏，呢個機會非常細，依家真正拍到一部好科幻嘅科幻片。」

（即時娛樂）