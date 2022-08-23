《明日戰記》內地映期延至10月 古天樂回應疑被「偷票房」一事 (13:14)

劉嘉玲在戲中飾演上校，不用披裝甲上陣，她承認較古仔和青雲拍得舒服。（鍾偉茵攝）

由吳炫輝執導、古天樂（古仔）監製兼主演的電影《明日戰記》，昨晚（22日）假㘣方商場舉行首映禮，古仔聯同劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、胡子彤、朱鑑然、吳肇軒、ANSONBEAN及COLLAR成員陳泳伽（Winka）等出席。

《明》已放映幾場優先場，觀眾反應都好好，古仔開心：「個仔終於見觀眾，聽到大家喜歡很欣慰。沒想票房有幾多，已經盡力，不過很多朋友都說包場。」

談到《明日戰記》在內地疑被「偷票房」一事，古仔說：「他們處理當中。」說到內地票房突破已4億？古仔透露該片內地映期延長至10月4日。問到會否希望有10億票房？他說：「已盡最大努力，我每天都做宣傳。」

嘉玲昨晚亦邀請了10多位朋友欣賞，自己亦很期待，指古仔之前說給她看幾條預告片，她也不看，認為在戲院看才有效果。

嘉玲在戲中飾演上校，不用披裝甲上陣，她承認較古仔和青雲拍得舒服，她說：「拍戲都是辛苦但好玩，今次是另一種嘗試，角色從未試過。（若穿裝甲拍打戲，會否答應？）我都想，現在拍戲技術已經好好，去到不可想像空間，好似Marvel電影，我都想拍，Why not？我不怕辛苦，事前操弗一點。」

從沒想過拍科幻片的青雲表示，今次是個奇妙旅程，找他演出時，感覺不真實，直至拍攝見到大製作，又知籌備已久，才有實質感覺，他說：「原本以為一班人穿上緊身衣，像天使得得B在綠布景面前演戲，但原來有實景，跟一般電影沒有分別。」

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（即時娛樂）