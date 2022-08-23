宣萱返內地3個月 做3場帶貨直播 搞到聲沙 (13:29)

電影《明日戰記》昨晚（22日）舉行首映禮，除了主角古天樂（古仔）﹑劉嘉玲﹑劉青雲和姜皓文等出席外，不少圈中人也捧場，包括吳君如和陳可辛﹑謝安琪和張繼聰﹑周秀娜﹑宣萱﹑龔慈恩和林愷鈴等。

宣萱坦言專誠來撐古仔，她笑說：「得番半條命都要來，今（昨）晚一早已經Mark了期，很期待看該片，因拍攝《尋秦記》電影版時，看過《明》少少預告片，好緊張，港產片未見過CG做得那麼勁。（不叫古仔給你演一角？）該片拍攝時我應該還未簽古仔，如果拍續集，希望他預個小角色給我，就已經好滿足，不見樣都可以。」

說到工作，宣萱表示之前返了內地3個月，做了3場帶貨直播，她說：「我未做過，所以試下，看自己適合與否，試過都Ok。我跟有關方面講明，所有貨品全部都是我揀，要用過先推薦給人，不想影響自己名聲。掙錢與否不重要，最重要是觀眾買得開心。」她透露每次做足6、7小時，講到聲沙，不過她當跟觀眾傾偈和分享，有次更笑到標眼淚。

同是來捧古仔場的周秀娜跟宣萱一樣，希望古仔再開科幻片能參演一角。她剛完成兩齣劇集，現在拍攝新片《爆裂點》，與譚俊彥飾演一對。

相關新聞：群星拱照《明日戰記》首映 劉嘉玲鼓勵古天樂堅持夢想

（即時娛樂）