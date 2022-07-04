ViuTV新劇講冰球 網民建議招募編審睇實劇本 兼有預算做足安全措施 (15:37)

ViuTV昨天（22日）在社交網宣布開拍全新劇集《冰上火花》（暫名），並招募冰球運動員加入，成為當中一員，不少網民希望該劇不要步《I SWIM》後塵，淪為以運動題材但最後變成狗血愛情劇，網民坦言劇情應集中在冰球運動，有網民留言：「招募返個編審睇返實啲劇本仲實際啦，有啲錢真係唔慳得㗎。只係諗住慳錢，將啲嘢外判晒出去就算數，基本嘢唔執好又冇跟實，題材新穎有鬼用咩。」﹑「希望劇情可以focus多啲響訓練同比賽」﹑「編劇唔該作好啲個劇本呀，唔好攪咁多無謂感情線呀唔該」﹑「純粹想問下，拍劇係玩相對危險嘅運動做題材，如果不幸touchwood發生咩意外，會唔會買齊足額保險，負責受傷運動員今後嘅生活？」等。

另外，MIRROR紅館演唱會早前發生意外，有網民留意到劇集拍攝安全問題，亦關注ViuTV及MakerVille屆時能否做足安全措施，免開拍時發生意外。

有網民在該帖文的演員海選活動30項條款中，發現其中一項條款列明：「在法律允許的最大程度下，製作單位及廣播公司不會對參加者參加海選、試鏡、該電視劇拍攝、宣傳及/或其他相關活動或該電視劇播放期間，或因亮相該電視劇及與有關該電視劇導致的任何直接或間接所造成的傷害、損失、損害、個人財物損失、費用、意外、延誤或不便承擔任何責任，即使是因製作單位及/或廣播公司的疏忽或不當行為造成的。」

有網民則留言：「帶（戴）曬頭盔喇~咩傷亡都唔關佢哋事喎」﹑「唔該批夠啲budget做好安全措施保護台前幕後嘅工作人員，唔好慳埋曬啲死人錢。」

（即時娛樂）