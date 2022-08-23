開心速遞｜張景淳強調自己冇遲到 湯盈盈唔擔心老公錢嘉樂中招 (17:00)

劉丹（丹爺）、呂慧儀、張景淳及湯盈盈等，今天（23日）在電視城出席《愛‧回家之開心速遞》之「超級Freshmen」。丹爺被問到如何為孫女「小糯米」劉苡馨準備開學時，直言已不記得兒時讀書的事，只記得一首開學兒歌，並即場開金口清唱幾句，他表示不用為孫女開學事情操心，他只負責陪玩便可。

張景淳獲「解凍」重返劇組3個月後，首次出席宣傳活動，他表示心情跟以前一樣開心。呂慧儀也不覺「老公」消失了那麼多久：「有3個月了嗎？可能我們經常一起開工，所以沒什麼感覺。」問到張景淳之前為什麼不出席宣傳？他自言出不出席都不重要，可能有其他工作在身，現在他學習駕駛電單車裝備自己。

對於有粉絲不甘偶像被打壓，寫信給高層為他抱不平。張景淳知道時也嚇一嚇，覺得不需要這麼激動，他說：「很多事情不一定是這樣，說不定我當天真的有工作，最緊要是keep住有劇出。」他強調自己一直沒遲到，之前傳聞是誤會，當然不希望有這些負面新聞，會做好自己，現在甚至提早到場，避免再有誤會發生。

盈盈表示剛從加拿大回港兩個多星期，此行主要探親和陪媽咪回加國執屋，兩個女兒也有同行。

談到無綫總經理曾志偉染疫，可擔心老公錢嘉樂與曾志偉主持《獎門人》時會中招？盈盈表示不擔心，老公月初跟志偉拍完一集節目後已沒見面。她表示已傳訊息慰問志偉，但對方未有回覆，她說：「看報道說他病情嚴重，I don't think so！我之前都中過招，病徵很輕微。」他又叮囑志偉要好好休息，不要掛住Zoom開會。

（即時娛樂）