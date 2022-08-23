陳瀅認周嘉洛到訪香閨 否認變拖友：我未必係佢杯茶 (17:43)

陳瀅今天（23日）與栢天男出席時裝活動，有報道指周嘉洛鬼祟潛入陳瀅香閨，陳瀅笑稱沒有被周刊封面嚇親，反而覺得很開心，因為有助宣傳劇集《痞子殿下》，她承認周嘉洛曾上其家中作客，但每次都跟同劇王灝兒（JW）及朱敏瀚同行，到其家中只方便大家拍片放上網宣傳，她否認與周嘉洛拍拖。

陳瀅強調周嘉洛到訪並非鬼鬼祟祟，因為日光日白上去，反而是光明正大，她說：「條片過兩日會出，都幾爆，我們會在片中玩遊戲，互相問對方私人問題，不答便要罰飲酒，所以一定要在家中拍，就是因為喝多了，也可以留家休息，我們拍到喝了整支威士忌。」她透露當中只有她喝醉，因被問到尖銳和私人問題，她笑道：「JW好衰，問我哪段緋聞是真的，我當然選擇飲。」

陳瀅指與周嘉洛、JW及朱敏瀚已成為好好朋友，眾人經常到訪其香閨，將來有機會亦會上來聚會，她說：「他們過時過節會也在，前晚、昨晚都在，農曆新年又上來派利市給我的小狗，次次都4個人，亦有可能是3個，但一定不會2個。」

問與周嘉洛會否收斂一下？她解釋只是拍劇情節，平時不會這樣做。可擔心緋聞嚇怕追求者？她笑道：「不緊要啦！都沒有了。（叫周嘉洛追你？）為什麼叫他追我？他有很多選擇，我又未必是他那杯茶。（落閘不給對方機會？）有些事說清楚較好。」

（即時娛樂）