76歲Joe Junior邊舉啞鈴邊唱歌 陳美齡搞網上音樂會 跟全球歌迷共聚 (18:01)

Joe Junior今天（23日）到觀塘出席《Pop Legend Joe Junior In Concert 2022》記者會，宣布10月31日及11月7日，假尖沙嘴文化中心舉行2場演唱會，獲尹光和陳美齡到場打氣。

76歲的Joe Junior邊舉啞鈴邊唱歌，陳美齡並送上日式美食，Joe也回禮贈蛋糕及唱生日歌為2人慶祝生日。尹光大爆在農曆新年時，和Joe鬥年紀，結果認了Joe做契細佬。Joe表示疫情停工1年，一直為個唱行山練氣，歌單有一半順應歌迷點唱要求。

陳美齡表示已跟親友慶祝生日，3個兒子和老公也越洋來電及送花賀壽，過幾天她會舉行首個網上音樂會，跟全球歌迷共聚，對她是大挑戰：「這個收費網上音樂會，播我舊歌曲和新歌宣傳片，而我會跟粉絲傾談、送禮物，由於要即場以中英日文答問題和打字，我好緊張和期待，會帶結他到場，若果反應熱烈，不排除現場唱一兩首。我的日本和內地歌迷，不習慣這個音樂會形式，若果今次成功，以後有好大渠道做更多表演。」

尹光原定1月舉行的粵曲音樂會，延至11月中舉行，他多謝大部分歌迷沒退票，他自言年紀大，好多事都已遺忘，幸好歌詞已植入記憶體。

（即時娛樂）