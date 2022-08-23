王曼喜自爆跟男生約會尷尬事 王麗嘉分享性生活經驗 (18:21)

由陳凱琳（Grace）主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（24日）播映第2集，Grace邀得王敏德和馬詩慧2個囡囡王曼喜（Kayla Wong）和王麗嘉（Irisa Wong）擔任節目嘉賓，盡訴親情。

第2集於室內電動高卡車場內拍攝，Grace與2位嘉賓挑戰電動高卡車，場面刺激。Kayla和Irisa感情深厚，她們分享許多姊妹大小事，其中Irisa在15歲時，有次在外喝酒後傳訊息給Kayla，說自己不太舒服，Kayla擔心妹妹安危，立即趕到現場並把她送回家，並幫她向父母隱瞞事件，Irisa大讚Kayla是好姐姐。

Kayla則與Grace分享Irisa曾遭某公司要求減肥，Kayla得知後憤怒，替妹妹感不忿，並身體力行幫她物色其他更好公司。此外，Kayla亦透露若有事情發生，Irisa會先找 Kayla傾訴，Grace笑言自己的第一個傾訴對象，亦是胞弟Derek。

Grace與嘉賓玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，為避開懲罰，Kayla大爆中學時與男孩子約會尷尬事，而Irisa則分享性生活經驗。

（即時娛樂）