羅孝勇重返校園澳洲讀脊醫 跟黎澤恩拍MV享受男人的浪漫 (22:29)

羅孝勇最近重返校園，獲澳洲Murdoch University取錄，立志要成為脊醫，至於演藝工作會繼續，在學校假期時兼顧。他入學前參與了《白色強人II》 演出，劇中他跟黎澤恩（Ronny ）分別飾演當紅樂隊Ultra Band的主音及結他手，獲邀到醫院為病人表演。怎料途中樂隊主音（羅孝勇飾）胸口突然感覺不適， 立即被送往急症室搶救，表演因而被迫取消，令各人都非常失望。 最後樂隊選擇了在病房裏即席表演《Can You See》一曲，來答謝醫護人員及為病人們打氣。

《Can You See》本來是女歌手譚嘉儀的歌，不過今次為配合劇情， 劇組特地邀請了羅孝勇及黎澤恩錄製新的版本，由羅孝勇重新演繹，而黎澤恩則負責重新編曲，並以一支木結他來伴奏。二人均十分喜歡這個新版本，早前更自資為歌曲拍攝音樂影片留念，並形容拍攝該影片是「男人的浪漫」。

現身處澳洲修讀脊醫課程的羅孝勇表示: 「多謝劇組今次給我機會又演又唱， 一次過滿足了兩個願望！今次我是演回自己，因為在現實中我也是樂隊Harbor Homme的主音。 由於劇情需要我赤膊上身，躺在牀上給醫生們進行急救， 有上半身的特寫鏡頭。幸好當時我同期在拍攝另一部劇集《拳王》， 已經頻頻操練胸肌， 所以不用擔心在鏡頭前『無睇頭』。

在出發往澳洲進修的前一天， 羅孝勇和他的樂隊Harbor Homme還特地抽空出席電影《緣路山旮旯》的音樂會， 即場表演了三首自創歌曲:「我一直很嚮往和自己的樂隊在台上夾band， 可惜在疫情下我們已很久沒有作公開表演，再加上自己又要到澳洲讀書，真的不知道何時才有機會一起上台玩音樂。因此當黃浩然導演一開口邀請， 我們二話不說便答允了，即使演出是在我離港前的一天。 在音樂會上大家都玩得情緒高漲，真的很懷念那種興奮的感覺。完成了這個小心願，我便可以專心到澳洲讀書了。

黎澤恩則表示: 「《白色強人II》 是我拍攝的第一部TVB劇集，而《Can You See》亦是我自Mr. 樂隊之後第一次錄製的歌曲。像羅孝勇一樣，在劇中我都是演回自己，扮樂隊結他手，而且也同樣可在鏡頭前玩音樂， 真的可遇不可求！今次我們為配合劇情而炮製的新版本《Can You See》，雖然只用一支木結他伴奏，但自己覺得同樣浪漫悅耳，由男聲來演繹也聽得舒服，當然希望譚嘉儀對我們兩個男人的『浪漫心血結晶 』都滿意啦！那天我和羅孝勇拍攝完音樂影片後突然『技癢』，捨不得離開現場，便拿著結他繼續jam歌，很爽！第一次和他合作拍劇及夾歌的感覺良好，希望他快些畢業回來再玩過！」

（即時娛樂）