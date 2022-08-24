無價之保｜陳貝兒海拔4700米無人區 氣喘頭暈患急性失溫症 (13:34)

陳貝兒（Janis）主持的無綫節目《無窮之路II—無價之保》明晚（25日）首播。Janis今季與攝製小隊走訪內地10多個省市，追尋小人物大故事，首兩集到訪青藏高原東北部、有「生命的禁區」之稱的可可西里。可可西里海拔近5000米高，是中國四大無人區之一，因氣溫嚴寒、長年暴風雪，加上沒有訊號、道路，又有大量濕地沼澤及湖泊雪山，不適合人類居住，卻是野生動物如藏羚羊及雪狼等的天堂。

攝製隊在惡劣天氣及低含氧環境下，採訪一班為了信守對前人承諾的守護者。攝製隊首站去到海拔逾4700米，以首支藏民自發巡邏隊召集人索南達傑命名的保護站，了解站長秋培扎西及森林公安局警長普措才仁兩兄弟的生活。他們是索南達傑的外甥，未有隨大隊出走城市掙錢，選擇在有限資源下，冒住隨時遇險的決心留下守護這塊土地。

鏡頭前數度氣喘的Janis，經過了一日暴風雪洗禮及長時期處身低含氧環境，身體終於發出警號。她一度難過落淚︰「我已經著咗7層衫、4條褲同埋黐咗3個暖包，但拍攝當日因為喺冰湖旁邊，零下缺氧又吹咗強風成個鐘，著幾多層衫都冇用。上車後突然好暈，後來醫生話我係急性失溫症。」晚上保護站的休息環境不太好，Janis要忍受進一步嚴寒，還要在冇水冇電冇物資的進食及休息，更遑論洗澡。Janis只體驗了很短時間，已深深感受到當地守護者的艱難及偉大。她說︰「除咗呢班守護者，仲有好多義工都係好無私，佢哋來自中國唔同嘅地方，喺可可西里傳承前人嘅夢想，共同守護綠水青山，令到整支攝製隊都好佩服同感動。」

雖然艱辛，當Janis親眼目睹藏羚羊大遷徙及生育小羊的珍貴場面，便覺得一切辛苦都是值得。她看着藏羚羊時哽咽說︰「見到佢哋依家咁悠然自得，諗番起以前佢哋一步一驚心，隨時有畀人獵殺嘅可能，依家佢哋終於擁有應該屬於佢哋嘅安全感。」

（即時娛樂）