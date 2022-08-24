黃子華潘燦良舞台劇 《最後禮物》宣布加開10場 (15:12)

黃子華、潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》宣布加開10場，子華昨晚完成第25場演出，於謝幕時突然驚喜宣布加場，門票8月26日早上10時公開發售。

子華昨晚與一眾演員謝幕時說︰「有個特別消息公布，其實都唔係好關你哋事，呢個消息係我哋會加開10場！如果你哋今晚睇完之後，有少少不滿意，你等我哋星期五加咗場賣飛先好去同人講你嘅不滿。但如果你真係不滿，我要恭喜你，因為你個家庭一定好幸福。咁仲有朋友想睇，你哋就幫我話聲佢哋聽....」

潘燦良說︰「香港仲有好多好嘅演出等緊大家去支持，係我哋同期或者跟住後面，仲有好多唔同題材又精彩嘅舞台劇。嚟緊中秋節，大家可以去睇埋香港人要支持嘅香港電影。」有台下觀眾大叫《飯戲攻心》。子華感謝潘燦良為他宣傳電影，也回禮說︰「嚟緊有個舞台劇叫《短暫的婚姻》，係潘燦良導演，大家記得支持。」

完成25場演出，潘燦良稱有一點累，子華笑謂︰「佢真弗過我，我攰到每日都虛脫。」對於外界要求多開20場，子華耍手擰頭︰「唔好再加，10場夠啦！原則上我想做埋聽日就休息，但知道真係好多人想睇到一個咁好嘅製作，咁好嘅表演.....加上我發現好多人睇完之後，個劇帶畀佢哋好多反思，對佢哋有一個『好』影響。有睇過都知，我哋個劇係講家庭，所以我先搏埋條命做多10場。我哋係孫悟空就好啦，可以做幾百場，但係50場對我嚟講，真係盡啦﹗」

潘燦良直言︰「舞台係神聖嘅，得咁多就咁多。不論係演嗰個，同睇嗰個都要好好珍惜，舞台價值先存在。」子華續說︰「真係同生命一樣，如夢如幻如泡影。」

（即時娛樂）