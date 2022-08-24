痞子殿下｜周嘉洛陳瀅度春宵 朱敏瀚攬着JW甜睡 (15:50)

無綫劇集《痞子殿下》昨晚一集講述紀威（周嘉洛飾）誤服春藥，陰差陽錯下與醉酒的溫柔（陳瀅飾）度春宵，溫柔對着紀威又摑又叉頸，扭作一團揈來揈去，畫面搞笑。嘉洛受訪時坦言：「因為要由走廊搞到入房，所以要夾好晒啲動作，加上大家係外景再接廠景咁拍，拍呢場戲其實好攰。」另一邊廂，千刀（朱敏瀚飾）與小妹（JW飾）雙雙飲醉，千刀向小妹情深告白，並在意亂情迷下惜了小妹，攬着小妹入睡。娟娟（小寶飾）的身分亦愈見神秘，自稱失去10多年記憶的她在國師（黃建東飾）來到首振鎮後，行為變得怪異。原來她身手了得，不但化身黑衣人與溫柔過招，又頻頻暗中保護國師。

飾演哨牙珍的何泳芍（Honey）在前晚播出的一集亦表現亮眼。劇情講到溫柔、小妹、娟娟等參加旅行團，身為導遊的哨牙珍眼見她們不肯購物，即破口大罵「出得嚟旅行，大方啲啦」、「今世唔還，你下世都要還呀」，令人聯想「導遊阿珍」事件。Honey受訪時說︰「監製都有同我講呢場戲係參考『導遊阿珍』，我都研究過好多次，所以同導演傾過加番啲阿珍講過嘅嘢落對白，想去得盡啲。我塊臉包包哋同埋把聲似小朋友，鬧人冇咩說服力，所以有啲位專登拉番沉把聲嚟鬧。」Honey，更為「哨牙珍」開設Ig帳號，上載不少拍攝花絮，大晒「哨牙珍」萌爆一面。另外，《痞子》劇組亦有開設Ig帳號，並會不定時上載獨家影片，包括60位首振鎮村民大圖鑑影片，讓觀眾可以了解到每個角色的性格及特徵。

（即時娛樂）