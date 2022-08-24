白色強人II｜郭晉安馬國明陳豪鬥演技 3視帝鬧交戲張力十足 (16:08)

無綫劇集《白色強人II》昨晚一集講述YT（郭晉安飾）因為假錄音對唐明（馬國明飾）起戒心，更對其趕盡殺絕，但原來一切只是計中計，兩人最終成功騙過Martin（張達倫飾）。唐明到立法會發言唱衰YT後，最後呼籲各界支持YT全面開放藥物名冊，令張庭（劉溫馨飾）等嘩然，不知就裏的Vincent（陳豪飾）與蘇怡（唐詩詠飾）則鬆了一口氣。

三大視帝郭晉安、馬國明及陳豪昨晚的一場鬧交戲成觀眾焦點。雖然這場戲只有短短8秒，3人吵架時更聲疊聲，你有你講，我有我講，但張力十足。YT最後一句「我係委員會召集人呀，我要踢邊個走咪邊個走」，為罵戰劃上句號，之後長達5秒的靜默場面令氣氛更見凝重。有網民指他們這場戲是向電影《寒戰》經典場面致敬。

導演Patrick對三大視帝讚不絕口：「事前安仔、馬明都好好，佢哋畀咗好多意見我，睇吓點樣昇華呢場戲。其實嘥最多時間係喺排戲上，佢哋3個都排咗一個鐘，因為大家一人一句，又完全唔需要理會其他人講咩，只理會自己，所以要夾到一個大家都舒服嘅位，同埋點樣再有氣氛啲。好多謝馬明、阿Mo（陳豪）、安仔同Kelly咁用心。」

（即時娛樂）