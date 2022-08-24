失衡凶間｜任賢齊以一敵七後巷開戰 唐樓拍戲心情興奮 (16:55)

任賢齊在電影《失衡凶間》的《唐樓》中飾演剛出獄的江湖猛人，本打算隱居唐樓不問世事，卻因遇上連串怪事而露出不為人知一面。（大會提供 / 明報製圖）

任賢齊（小齊）在電影《失衡凶間》的《唐樓》中飾演剛出獄的江湖猛人，本打算隱居唐樓不問世事，卻因為鄰居吳海昕和陳湛文而遇上連串怪事，於面對恐懼時顯露出不為人知一面。小齊穿起白色背心，手持牛肉刀，在後巷與7名仇家「開戰」，不消一會將仇家變成刀下亡魂。當觀眾以為飾演江湖猛人的小齊殺人唔眨眼，實情只是一個誤會。同一個地方，眾人手持牛肉刀互劈，任賢齊一臉驚慌藏身垃圾桶中間，待戰事完結才靜悄悄離開現場。

小齊說：「呢套戲真係好好玩，故事講每個人內心都有一個陰影，當一個人面對自己心中嘅弱點，嗰種恐懼會突然爆，可能係好搞笑、好無厘頭，但又會好驚，加上劇情集懸疑、驚悚於一身，內容非常豐富，一定要入場睇！」

原來小齊與唐樓有段淵源︰「我同馮志強導演認識咗好多年，當年佢係編劇，今次合作佢係導演。《唐樓》個題材令我好興奮，因為我第一次來香港拍戲就係喺唐樓取景，現場空間、樓梯和單位間格都令人有種莫名壓迫感。我演過唔少江湖人物，今次要演一個江湖傳聞中嘅大惡霸，但同時亦有講佢內心恐懼嘅嘢。」他又讚女主角吳海昕演得好︰「當我睇到劇本就驚訝女主角會好難演，有內在又有外在性格，節奏要拿捏得好，故事才可以順利推進。我第一日見面就同吳海昕講：『靠晒你啦！』佢好用心，演得好好。」

（即時娛樂）