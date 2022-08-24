馬鞍｜林家謙今晚紅館演唱會取消 8‧28相同時段補場演出 (17:12)

強烈熱帶風暴馬鞍襲港，天文台考慮今晚（24日）6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。林家謙原定今晚在紅館舉行的第4場《SUMMER BLUES 林家謙演唱會》宣布取消，改於28日（星期日）同一時段（晚上8時15分）補場演出。

主辦單位表示持有今晚門票的觀眾，可憑完整門票（必須連同票根）進場及按原門票座位入座觀看補場演唱會； ​如未能前往觀看補場演出的觀眾，就可於26日申請退票退款。

需要退票退款的觀眾請留意以下各點︰

1. 各持票人士可於2022年8月26日申請退票退款，持票人必須將完整演唱會門票（連同票根）及填妥無誤之《演唱會退票退款– 郵寄辦理表格》於上述期限（12︰00PM - 9︰00PM）內親身前往紅磡香港體育館遞交。

2. 如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關退票退款恕不受理。主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

3. 主辦方將盡快處理退票退款，將不遲於2022年9月9日完成退票退款手續。有關退票退款詳情請參閱於（https://rb.gy/x5wirr）上載之《演唱會退票退款 – 辦理表格》，申請退票退款者將受有關條款限制及約束。

4. 除另有說明外，主辦方對觀眾因購買演唱會門票所涉及之一切手續費、行政費及郵寄費等均不作任何補償。

5. 主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排，如購票人未能提供完整演唱會門票（連同票根），將不獲得任何退款之權利。

如有任何查詢，請於辦公時間（星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外）致電熱線（852） 67137249，亦可電郵至「summerblueslive@gmail.com」。

（即時娛樂）