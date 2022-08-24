曾志偉染疫首次缺席錄影 蘭茜被嘲「用完即棄奬門人」 (17:04)

曾志偉因染疫而缺席《開心無敵獎門人》錄影，並由蘭茜﹑錢嘉樂及阮兆祥等擔大旗。（鍾一虹攝/資料圖片）

曾志偉因確診新冠肺炎請病假，令《開心無敵獎門人》昨晚（23日）錄影首次沒有「獎門人」主持大局，交由幾位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥以及新加入的蘭茜等擔大旗，嘉樂與祥仔搞笑稱委任蘭茜為一次性用完即棄奬門人，祥仔又揚言今集要做得更好，超過之前24.2點的收視，嘉樂續說：「不可以，要跟回獎門人高度，不可以高過他，否則下次會全部換走我們這班獎老！」

參與的嘉賓有湯盈盈、周家蔚、梁靖琪（Toby）、文頌嫻、鍾麗淇、方力申、吳家樂、黃建東、鄭俊弘、何遠東，並分成男女子組對戰。當出場自我介紹時，女子組找人戴上面具扮佘詩曼和姚樂怡顯示「七魔女」團體精神，其中湯盈盈面向嘉樂放電：「我係你老婆呀！」，男子組立即取笑嘉樂極有可能公器私用，嘉樂秒回：「我現在企男子組身邊，回家無得企，要跪玻璃！」

當玩夾麵包遊戲，身為錢太的湯盈盈擺明「出貓」，直接用手將麵包放在自己與文頌嫻的面中間、何遠東就出動屁股跟吳家樂的臉頰配合，各人玩到不顧儀態，結果3比3，由蘭茜扮志偉宣布：「打和！」

嘉樂表示印象中志偉首次缺席《奬門人》錄影，令到今次錄影好特別，節目組都有開會研究為志偉補拍鏡頭加插入節目，又說：「錄影前我們有跟志偉電話會議，向他送慰問，志偉都好緊張節目內容的安排，叫我們『加油』和放鬆做，還好，我們有幾個獎老一齊做，我跟志偉做遊戲節目廿多年，都得到好多經驗，我不會偏幫老婆那隊，最多叫打和，哈哈。」

文頌嫻指與「七魔女」的姊妹，未結婚前已經是節目常客，今次都好重視《奬門人》，落重本自費印製獎門人肖像T恤和化妝造型搞氣氛，她笑言隊中「叛徒」湯盈盈揀選老公肖像T恤。

（即時娛樂）