馬鞍｜黃子華潘燦良《最後禮物》今晚取消 9.13相同時段補場演出 (18:09)

黃子華及潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，因颱風關係今晚場次取消。（大會提供）

由於颱風「馬鞍」將於今天（24日）傍晚時分接近香港，天文台表示今晚7時25分或以前，發八號熱帶氣旋警告信號，不少演唱會及舞台劇，均陸續取消今晚場次。

黃子華和潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》亦受影響，為顧及觀眾安全，亦考慮到觀眾有機會於散場時，難以覓得交通工具回家，主辦方決定取消原訂今晚（24日）於演藝學院舉辦的《最後禮物》舞台劇演出。

主辦方將安排於2022年9月13日，同一時段（晚上8點）進行補場（補場舞台劇），觀眾可選擇：

（A）憑2022年8月24日（門票上印刷標示的日期應為：2022年2月9日）完

整門票（必須連同票根）進場及按原門票座位入座觀看補場舞台劇；或

（B）如未能前往觀看補場演出的觀眾，可按以下方式於2022年8月25日至2022年9月 2日，申請退票退款詳情如下：

1.各持票人士可由2022年8月25日起至2022年9月2日止申請退票退款，持票人必須將完整舞台劇門票（連同票根）及填妥無誤之《2022年8月24日舞台劇退票退款─郵寄辦理表格》於上述期限內（以郵戳日期為準，逾期不受理） 寄回主辦方:

主辦方地址：英皇娛樂（香港）有限公司 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓（演唱會部）*信封面請註明<舞台劇退票退款>

2.如經快達票購票但仍未領取門票的觀眾，可不遲於2022年9月2日於快達票指定地點 以購票時使用的信用卡（指定地點詳見https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NEWS，請取票前留意相關場地開放詳情），領取已訂購的門票（此期限僅限申請退票退款人士，選擇觀看補

場舞台劇的觀眾請留意以上（A）項的安排詳情）。

3.由於疫情關係，為盡量減少社交接觸，主辦方只接受掛號或快遞形式郵寄（不接受親身及郵件到付形式遞交）的退票退款申請表格連同取消場次之舞台劇完整門票正本（連同票根）。如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關退票退款恕不受理。主辦方將補貼每項退票退款申請郵資（不論任何地區和退票數量）一律一次性港幣叁拾伍元正（HK$35）（每人僅限作一次申請）。主辦方對是否作出退票退款有最終之決定權利。

4.主辦方將儘快處理退票退款，不遲於2022年9月9日完成退票退款手續。有關退票退款詳情請參閱於 https://show.eeg.zone/上載之《2022年8月24日 舞台劇退票退款 – 郵寄辦理表格》，申請退票退款者將受有關條款限制及約束。

5.除另有說明外，主辦方對觀眾因購買舞台劇門票所涉及之一切手續費、行政費及郵寄費等均不作任何補償。

6.主辦方不會提供任何舞台劇門票報失補償安排，如購票人士未能提供完整舞台劇門票（連同票根），將不獲得任何退款之權利。

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（即時娛樂）