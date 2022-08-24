馬鞍｜梁祖堯趙學而舞台劇今晚場次取消 8‧29同時段補場演出 (18:51)

由梁祖堯﹑湯駿業﹑邵美君﹑趙學而和陳凱詠合演的舞台劇《隔離童話集》，今晚場次因颱風關係宣布取消。（fb圖片/資料圖片）

由於颱風「馬鞍」將於今天（24日）傍晚時分接近香港，天文台表示今晚7時25分或以前，發八號熱帶氣旋警告信號，不少演唱會及舞台劇，均取消今晚場次。

由梁祖堯﹑湯駿業﹑邵美君﹑陳凱詠及趙學而等主演的舞台劇《隔離童話集》，原定今晚在葵青劇院演出，「風車草劇團」在社交網公布今晚場次取消，並改於2022年8月29日（星期一）晚上8點補場。

【8月24日 惡劣天氣演出安排】

「原定8月24日（星期三） 下午8時於葵青劇院演藝廳的演出，因惡劣天氣宣佈取消，現為受影響的觀眾作以下安排：

懇請各位觀眾在指定時間前，盡快回覆你的意願，我們將會把座位讓出給有興趣觀賞演出之觀眾購買。

1.演出順延

日期及時間：8月29日 8pm（星期一）

屆時觀眾需憑8月24日下午8時之門票入場，並於原定地點及座位位置欣賞演出。

若選此項，請填以下：

https://forms.gle/9ZcutQsDBfhaXRRs6

2.不能出席，申請退款

購票系統將以電子方式不遲於30個工作天內，退款至你早前購票之付款帳戶。

若選此項，請填以下：

https://forms.gle/9ZcutQsDBfhaXRRs6

——————————

請於 8月25日 18:00 或之前填寫你的回覆，我們將盡快為你處理！

感謝你對風車草的支持！」

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（即時娛樂）