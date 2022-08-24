馬德鐘唔介意「執四攤」演新劇 黃智雯跟羅天宇爆姊弟戀 (19:06)

馬德鐘、黃智雯及張曦雯（Kelly）等，今天（24日）於電視城出席無綫新劇《再見‧枕邊人》拜神，劇中馬德鐘、智雯和Kelly有三角關係。

智雯表示訓練班出來後，首套劇集《東山飄雨西關晴》便與馬德鐘合作，之後再有《飛虎》等，但演一對卻是第一次，劇中她演馬德鐘前妻。馬德鐘指智雯角色會失憶後再回來，甚有發揮。智雯笑指自己也經常失憶，所以這部分不難演，難度在於要演出角色的不同階段。

問2人可有親熱戲？智雯笑言：「會有，但我會自己再加一些，劇名叫枕邊人，可加些跟枕邊有關係的。」馬德鐘又爆智雯在劇中被羅天宇追求，智雯覺得這段姊弟戀幾得意，還爆天宇會爆肌。笑問可有摸肌戲分？她笑言當然有。馬德鐘取笑對方就算沒有都會加戲，智雯笑道：「我最喜歡即興加戲，令劇情豐富些。」

有指該劇男角先後考慮陳展鵬、袁偉豪及馬國明，但3位均因工作未能參演，最後由馬德鐘「執四攤」頂上？他表示不會介意，這行經常會有因檔期配合不到，而未能參與拍攝情况出現，不覺得是一回事。雖然《雙生陌生人》成績未如理想，但馬德鐘表示沒有壓力，收視會有好有不好，希望拍多些令觀眾喜歡的題材。

Kelly劇中飾演馬德鐘女友，她透露角色在公在私，都表現圓滑、大方得體，但對住馬德鐘則是機心女人，用盡手段與智雯爭「仔」，她說：「兩父子都爭，今次是我第一次演媽媽，還演後母，但這個後母很善良，很愛兒子。」

問到演媽媽可有激發她的母性？Kelly笑指感覺有少少，但身邊朋友說她「躁底」，暫時未適合生小朋友，她現時也沒生B計劃。

（即時娛樂）