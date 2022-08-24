古天樂穿33磅裝甲拍戲致長期負重 赴美求醫 頸椎骨換鈦金屬 (20:35)

古仔自爆懷疑頸椎兩節出現問題要做手術，他表示可能與穿上33磅裝甲拍戲，搞到長期負重有關。（劇照/鍾偉茵攝）

﻿古天樂（古仔）演出兼監製，耗資4.5億港元製作的科幻動作電影《明日戰記》，明天（25日）正式在港上映，日前古仔和劉青雲為電影宣傳。

說到在戲中穿上盔甲拍攝連場動作場，二人大呻辛苦，青雲說：「在酷熱天氣下，穿上重33磅的裝甲演出，汗流浹背，連底褲都濕透，每次除下盔甲都倒得出水，幸好沒有中暑。」古仔亦透露拍竣該片後，也瘦了近10磅。

青雲表示拍攝過程吃力又疲累，因為裝甲和裝備太重，在綠佈景前模擬跳來跳去追逐，拍攝初期已弄傷右腳腳掌，但也要負傷拍攝未能休息，足足9個月才復原。青雲不覺得古仔大整蠱，認為拍戲經常這樣，拍《神探大戰》也辛苦，穿上7件衫應付槍戰和追逐場面。今次拍《明》片是全新體驗，很多東西都未見過、未接觸過，跟想像完全不同，令他長知識，亦有有趣好玩的地方，有機會不介意再拍科幻片。

古仔自爆懷疑頸椎兩節出現問題，要做手術可能與穿上33磅裝甲拍戲，搞到長期負重有關。他說：「拍完《明》片2年後，才發現頸椎出現問題，赴美國做手術，將兩節頸椎骨換成鈦金屬。醫生問我一至十級，痛到哪個階段，我說十級，因為長期痛，痛到要吃嗎啡藥，睡覺不可以轉身。」

青雲笑說：「難怪你在片場不知擔心什麼，長期板著臉，你現在豈非好『硬頸』？」古仔表示最搞笑是做手術前，要打麻醉針，當快進入睡眠狀態，突然叫他簽多一份文件，還以為是生死狀，原來是授權開刀後，發現第三節頸椎有問題的更換同意書。

（即時娛樂）