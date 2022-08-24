李佳芯執導腦退化症短片勁忙 盼工作及休息之間取平衡 (22:30)

李佳芯表示試過不只一次因沒得睡覺而出事，故她希望能在工作及休息之間取得平衡。（劉永銳攝/明報製圖）

李佳芯（Ali）、黃嘉樂及蘇韻姿等，今天（24日）在電視城出席全新一季《好聲好戲》記者會。Ali表示由她親自執導的一套關於腦退化症的短片，尚欠少少後期便完成，希望能在10月發布，但近排疫情又嚴重了，正考慮以什麼形式跟大家見面。

Ali早前曾以身體抱恙為由辭演劇集，問到何時再拍劇？她說現時身體很OK，但希望在工作與休息之間取得平衡，她說：「一開劇就沒有時間睡覺，對我來說很傷，我試過不只一次因沒得睡覺而出事，所以希望取得平衡，我知道很難，但盡量啦。」

首次嘗試配音的黃嘉樂，自言聲音是他入行以來的弱點，於是決定挑戰自己，選擇參加已有心理準備會被批評得體無完膚。

問到可習慣做人夫後的生活？嘉樂表示婚後休息了1日，便繼續拍新劇，但最令他開心的是，返工時由停車場到餐廳，每個人見到他都送上恭喜，讓他帶著愉快心情返工。嘉樂大讚太太事事以他為先，無微不至，知他要開工便叫他早點休息，婚禮後的瑣碎事由她去處理。

蘇韻姿表示節目超級好玩，入行以來主要都演《愛‧回家之開心速遞》裏面的「熊心如」，希望透過節目發掘自己多些可能性。

（即時娛樂）