廣州音樂會門票3秒售罄 胡鴻鈞與歌迷互動 被讚有棟篤笑天分 (14:41)

胡鴻鈞（Hubert）日前在廣州舉行首場《The Day到此‧開始巡迴音樂會》，獻唱之餘又和現場粉絲互動，他更臨場發揮幽默感，獲歌迷稱讚有做楝篤笑的天分。

對於今次音樂會，Hubert感受至深，稱當日音樂會門票於極速3秒內售罄，令他非常感動。他說︰「很開心大家喜歡聽我的歌，知道不少歌迷買不到飛，很感恩得到大家的支持。」Hubert同時感激廣州歌迷花了不少心思製作應援物︰「最感動是門口位置放了很多應援易拉架，覺得他們很有心，知道當中除了有歌迷會之外，亦有獨立粉絲自己整，所以很想多謝他們每一位。」談到有歌迷以Hubert的名字命名咖啡店中的一款咖啡，Hubert說：「他們還在咖啡店其中一個角落佈置了一個應援區，又在音樂會的每一個座位上擺放了很多很靚的紀念品，感受到他們的熱情。」

音樂會上，不少粉絲起哄叫Hubert除衫，他笑言要轉行才能滿足粉絲︰「不知道是否大家都覺得音樂會或演唱會都會有這個除衫環節，因為在香港開騷時試過穿很少衫跳舞，但今次巡演沒此打算。我想以歌會友，想大家專注聽我唱歌。日後會有機會的，大家等一等吧。現階段先聽我的歌，看我穿了衣服的樣子就可以了，哈哈！」

Hubert坦言第一場騷原定在澳門舉行，但最終受疫情影響而延期，令廣州站成為巡唱的起步點。他說︰「仍在計劃到好幾個城市開騷，有消息會盡快公布。」

（即時娛樂）