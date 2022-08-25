楊千嬅爆丁子高唔識撈 憶首次陪奶奶打牌驚過輸 (15:54)

王祖藍主持的無綫綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，將於周日（28日）播出第5集，與嘉賓楊千嬅分享心底話。千嬅在節目中暢談與丈夫丁子高、兒子Torres及奶奶的關係，又剖析自己的性格及多年來的心路歷程。

她指丁子高是「運動魔人」，即使只是上綜藝節目也當正是真比賽。千嬅說︰「有次佢特登訓練咗3個月先去拍，我提咗佢10次呢個係節目，佢只係演員，佢就話自己係運動員。整整吓，佢搞到我都覺得自己係運動員，跟住就唔肯認輸，但有次我出咗意外，鬥牛成個飛起咗，就輪到丁生話番我只係演員。」祖藍讚丁子高身材弗，千嬅卻說︰「佢遮得好咋，話佢Perfect Figure又唔係。我冇要求佢，但最好唔好咁走樣啦。」

千嬅愈講愈興奮，笑指丁子高經常唔識撈，令她哭笑不得。千嬅說︰「好似一齊做音樂節目，佢會走嚟話你個音要拉番長少少，跟住我就感覺到自己個丹田有火。第一日約人飲嘢，通常唔會將人哋所有缺點講晒出嚟，但佢就話：『你啲衣著配搭有少少問題，如果我喺客嘅角度會有啲考慮。』」

千嬅強調與丈夫非一見鍾情，只是愈相處愈發覺自己深受對方影響。她坦言現時在上海居住也是因為丁子高是上海人：「當初嚟係因為佢好耐冇見屋企人。佢屋企係大家族，每次食飯都成3圍枱。我爸爸媽媽喺香港，所以都會掛住香港。」被追問曾否行奶奶政策時，千嬅分享與奶奶打麻將的趣事：「我識識哋打牌，但又唔係好識，因為我數學相當差。初初打，我好驚，因為奶奶好認真，唔可以亂打。例如人哋做大牌，但我又唔知亂咁打，結果打出去畀個雞糊截咗人哋150幾番，真係驚過輸。」

（即時娛樂）