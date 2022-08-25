失衡凶間｜顏卓靈狹窄暗角踎到腳震 陳維諾半分鐘入戲爆喊跳樓 (17:20)

樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van），在舞台上舉手投足又型又Rock，但他在許業生導演執導《失衡凶間》的故事《暗角》中，形象180度改變，蓬頭垢面、衣衫襤褸，還配上一對黑眼圈，顏卓靈他造型令人不寒而慄。

對於自己一身打扮，Van笑說：「我呢個Look唔係化妝，根本就係真實嘅我。平時上台玩Band好有型好整齊，其實都係有造型師、髮型師和化妝師嘅努力。今次化妝師話我自帶黑眼圈，慳咗好多化妝時間。」

其中一場戲Van歇斯底里地失控爆喊，混亂期間，從露台一躍而下。熒幕演出經驗近乎零的Van，首日埋位就演跳樓戲，他聆聽導演和動作指導要求，重複練習跳躍動作。正式拍攝前，他原本向導演要求1分鐘時間，聽手機內的必喊歌培養情緒，結果不用半分鐘就進入狀態，只拍了兩Take導演就滿意收貨。

顏卓靈亦表現專業，Van說：「有一場戲顏卓靈要踎喺一個好細喺空間，由試位、對稿、到正式拍攝，佢踎咗超過半小時，對腳震晒。期間我叫佢不如坐喺地上抖吓，但佢想畀燈光師同攝影師對清楚個位，坐低咗就唔啱位，非常專業。」第一次與Van合作，顏卓靈指對方是有幽默感又做事認真音樂人，她說：「我哋呢個單元名《暗角》，個暗角真係好狹窄，我哋各自默默地進入角色。」

（即時娛樂）