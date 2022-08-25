陳明憙拍MV情緒起伏大 自詡理性拒扔東西發泄 (17:43)

陳明憙（Jocelyn）日前推出新歌《放下的頻率》MV，這首歌亦是《音頻治療單曲系列》第四部曲。MV中Jocelyn與男主角非常親密，除了接吻戲外，2人更落水，畫面溫馨：「我好少演出自己MV，呢次都好辛苦，因為又打交又要惜惜，一時甜蜜一時分手，情緒起伏好大。其中落水戲分都好辛苦，要睇住個妝有冇溶，又要笑住咁望鏡頭，明明啲海水好『醃眼』，都要扮冇事。咁大家都知道係拍攝工作，所以親密動作都唔會尷尬，事前都夾好晒位，所以好快搞掂收貨。」

談到新歌講「放下」，陳明憙表示甚有難度：「因為我係金牛座，所以比較長情，要放低祝福舊愛都好難。今次我都邀請咗啲藝術家，用佢哋嘅方法去表達放下感覺，嚟緊都會有藝術展覽，遲啲就會話畀大家知。」

鏡頭一轉，2人在MV中大吵大鬧，全屋的水晶小擺設都被摔倒，Jocelyn就話「暗藏玄機」：「因為今次首歌錄咗水晶缽嘅聲音，其實水晶缽好容易打爛，同人嘅心靈一樣咁脆弱。其實拍呢場戲都好投入，隻手都瘀晒，仲要拍通宵，所以希望大家都支持。」

Jocelyn表示平時不會亂扔東西發泄，她說：「我份人好理性，即使幾Hurt都好，都唔會亂掉嘢！依家自己住，掉完咪又係我自己執，仲驚啲貓貓整親，現實中唔係咁凄美嘅人，最多都係用音樂治療心情。」

（即時娛樂）