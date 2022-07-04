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古天樂《明日戰記》上畫大半日收近260萬 膺今年華語片開畫票房No.1 (18:06)
文章日期：2022年08月25日
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古天樂監製兼主演的《明日戰記》今日開畫，截至下午5時的票房已接近260萬。（資料圖片 / 明報製圖）
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古天樂監製兼主演的科幻動作片《明日戰記》今日（25日）正式開畫，截至下午5時的票房（不包括優先場）達2,593,704港元，成為2022年華語片開畫票房No.1。
（即時娛樂）
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