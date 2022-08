佘詩曼跟「七魔女」成員感情要好,更是周家蔚兩個仔和梁靖琪兩個仔的契媽,阿佘日前偕兩個家庭親子樂,阿佘見到契仔們就相當開心,不停派糖又派甜,除了吃蛋糕,還可以吃雪糕,相當開心,阿佘在Ig貼了多張合照,並搞笑留言:「#見親契媽糖糖就有無限甜嘢食 #激死媽咪。」

另外,今天(25日)是周家蔚的39歲生日,阿佘在Ig貼了和壽星靚媽合照,2人攬到實影相,阿佘以英文留言:"A big birthday hug for you, my good friend. Happy birthday! I hope you have a good one!"

(即時娛樂)