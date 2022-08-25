明日戰記｜酷熱天氣下著33磅裝甲拍攝 古天樂劉青雲拍到虛脫 (19:36)

古天樂監製兼主演、製作費高達4.5億港元的科幻動作片《明日戰記》今日開畫。導演吳炫輝回憶拍攝過程壓力大，不是擔心難以歸本，而是每天開工都要動輒500、600人，每天都要解決很多問題之餘，又要面對拍攝到心目中科幻片層次的挑戰。他認為「科幻」予人很複雜的感覺，很多導演都因認為「掂親都死」而卻步。「大家覺得科幻題材距離港產片很遠，怎樣將『科幻』元素變成我們的元素？正如古仔所講必需踏出第一步，才能擴闊港產片的創作空間，所以我們有一種使命感。香港電影人其實有很強的創作力，只是技術層面有先天性制肘，跨過了便有無限想像空間。」

吳炫輝認為最困難是如何將他與古天樂討論了兩年的構思表達出，而劇組和演員又能正確地呈現出來。為令演員在綠色布幕前拍攝時不是憑空想像，他找來漫畫家利志達繪畫storyboard，再由特技組製成動畫片供他們參考。利志達說這次繪畫科幻片頗複雜，電影公司想過將電影畫成漫畫推出，但裝甲很多細緻位，繪畫的時間可能比拍一部戲更長。

為了節省時間，劇組搭建出一條中環長街景，出動多組人員同時拍攝，演員穿上33磅裝甲在酷熱天氣下開工，拍到虛脫，每次拍完一場戲都要休息。吳炫輝指古天樂、劉青雲休息時也想卸下裝甲，但因為要花上很多工夫而放棄，最終頂硬上坐足一日。「古天樂攬住3個冷氣筒，青雲就用冷靜來控制體溫。」

吳炫輝稱香港的電影特效水平雖提高了很多，但仍輸蝕金錢及人手。他早預料觀眾會將《明》片跟荷李活科幻片比較，但認為始終要踏出第一步。「香港特效跟荷李活差幾遠，我只能說香港沒去到荷李活那麼工業化。他們一間公司幾千人，我們只有100人，全行也只得4000、5000人，加起來也不及他們一間公司的員工多，很難比較。構思時，古天樂的基本要求是不可以變成偽荷李活產品。」

《明》在內地成績一般，吳炫輝認為每部電影都有喜歡、不喜歡的觀眾，只要盡了力，吸收經驗後便繼續前行。「古天樂說自己是鋼做打不死，我起碼是鐵做的。我們都是逆流的人，預了前路難行，也會被批評，最重要是保持好的心理質素，過到自己那一關。」

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（即時娛樂）