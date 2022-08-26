傳爆離婚料激嬲無綫被飛出新劇 陳自瑤︰流言蜚語 一笑置之 (12:52)

有報道指無綫懷疑陳自瑤是她與王浩信離婚傳言的爆料人，結果將她飛出將開拍的新劇演員名單。（資料圖片 / 陳自瑤Ig圖片 / 明報製圖）

2011年結婚的王浩信和陳自瑤（Yoyo）近年屢傳婚變，兩人上周被指正式辦理離婚手續，但雙方均矢口否認。不過，今日有報道指Yoyo不想再受困擾，其實已於4年前單方面申請離婚，她與王浩信一直以「樓上樓下」的居住方式分居。報道指Yoyo與王浩信早年傳出婚變後，曾被無綫高層下令要封口，以免男方的「暖男」形象受損會影響工作，故兩人多年來一直避而不談。

而這次爆出離婚消息後，無綫高層認為有人刻意放料，更將矛頭指向Yoyo。Yoyo本來拍完新劇《婚後事》後，會伙拍丁子朗拍攝新劇《妳不是她》（暫名），繼續做女一，但有指她在上周爆出離婚後即被飛出演員名單，女主角改由馮盈盈頂上。不過，負責監督《妳》劇的無綫戲劇製作總監徐正康否認，稱一直鎖定由馮盈盈做女一，Yoyo是演另一角色，但Yoyo最後因拍攝《婚後事》撞期未能參與。

Yoyo今日在社交平台發文回應︰「一向做人，堂堂正正。一向做事，本本分分。活得自在，心安理得。流言蜚語，一笑置之！我竟然被傳媒朋友覺得我可以伙拍25歲小生做情侶！#我真係咁年輕 #多謝抬舉 #太驚喜 #生日前禮物」

（即時娛樂）