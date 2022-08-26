鏡粉發公開信追問調查報告細節︰別讓事件不了了之 (15:07)

MIRROR上月尾的紅館演唱會發生嚴重墜屏意外，壓傷兩名舞者，當中的李啟言（阿Mo）目前仍然留醫。政府的調查小組日前（24日）再披露調查進展，指肇事鋼纜承受力量比同類鋼纜承重力少，而鋼纜機關上的護繩器設計與一般有異，涉事的LED屏幕實際重量亦與申報有異，引致鋼纜出現金屬疲勞。

報告引起部分鏡粉質疑，發公開信追問細節，又指涉事的工程公司難辭其咎，在信中直指︰「難道那些屏幕、鋼索、螺絲，全都是自行安裝、自行運作、自我毀滅？」鏡粉表示要就這次報告追問政府調查小組、MakerVille及各涉事工程公司，當中包括質疑涉事工程公司是否也應該交代自己如何配合政府的調查，以及其他懸掛在表演者上空的屏幕有否同樣的結構問題。

就康文署8月2日指出「所請租用人加設的機械裝置是指非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置，而一般機械物件並不列入此範圍，亦不需要合資格人檢查」，鏡粉列出3項問題追問，包括「涉事LED屏幕的工程，究竟是屬於『非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置』，抑或『一般機械物件』」、「如果LED屏幕屬於『非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置』，那麼，署方能否回答公眾：此工程是否已遵照場地既定程序通過安全檢查」、「如果LED屏幕屬於『一般機械物件』，且如署方回應所言『不需要合資格人士檢查』，那麼，署方是否考慮加強這方面的檢查？」

鏡粉在信件最後寫着︰「隨著報告內容公布得愈多，我們愈感困惑與憤怒：一個萬眾期待，佈置華麗的演唱會，其舞台工程竟然如此粗疏、輕率、馬虎，妄顧表演者的人身安全，如今想來，實在令人心寒。我們希望大家一起監察涉事工程公司、主辦方Makerville，以及政府調查小組的動態，別讓事件不了了之。」

（即時娛樂）