聲夢傳奇2｜郭偉亮爆粗鬧學員 李幸倪嬲到想辭任導師 (16:20)

next

無綫《聲夢傳奇2》上一集已進入新一輪賽制,紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰,並根據「演唱會開場」、「年度之歌」、「Power Medley」、「嘉賓環節」、「Encore」5個回合輪流獻技,落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

紅隊暫以31比19領先,藍隊於明晚(27日)播出的一集中因自問舞技不及對家,於是改行吸睛策略。從預告片可見,「怕醜仔」Duncan(侯雋熙)與Angel(劉詠彤)火辣貼身跳唱《Trouble Maker》,Duncan更爆衫騷胸肌,被評審李志剛及張佳添大讚「個腹肌好似識唱歌」。「悲情王子」Timothy(陳昊廷)亦大變身,妖爆騷肌獻唱《拒絕再玩》。甜美擔當的Nicole(蕭呈謙)則由「機械人」蛻變成「Wild Dancing Queen」,自信抬腿跳唱《壞女孩》,獲張佳添稱讚「You belong to Showbiz」。

兩隊在第四回合的嘉賓環節分別邀得師姐鍾柔美(Yumi)及林君蓮(蓮姐)助陣,Yumi伙拍Sabrina(趙紫諾)跳唱《舞孃》,蓮姐就與「翻版蓮姐」趙頌宜(Maggie)獻唱《黑色柳丁》。一直被指眼神欠奉、唱歌欠感情的Maggie脫胎換骨,眼神及聲音均充滿感情力量,表演力量與蓮姐不相伯仲,獲評審連環激讚。

Encore環節上,藍隊以《A Million Dreams》及《青春頌》迎戰紅隊的《We Will Rock You》和《We Are the Champions》。面對藍隊步步進逼,紅隊不但欠缺團隊精神互相指摘,矛頭直指隊中王牌XiX。紅隊排練時又態度鬆散,總監郭偉亮(Eric Kwok)嬲到以英文鬧爆學員「細路仔玩泥沙」,導師李幸倪亦揚言嬲到想辭職。

(即時娛樂)