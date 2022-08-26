聲夢傳奇2｜郭偉亮爆粗鬧學員 李幸倪嬲到想辭任導師 (16:20)

無綫《聲夢傳奇2》上一集已進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰，並根據「演唱會開場」、「年度之歌」、「Power Medley」、「嘉賓環節」、「Encore」5個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

紅隊暫以31比19領先，藍隊於明晚（27日）播出的一集中因自問舞技不及對家，於是改行吸睛策略。從預告片可見，「怕醜仔」Duncan（侯雋熙）與Angel（劉詠彤）火辣貼身跳唱《Trouble Maker》，Duncan更爆衫騷胸肌，被評審李志剛及張佳添大讚「個腹肌好似識唱歌」。「悲情王子」Timothy（陳昊廷）亦大變身，妖爆騷肌獻唱《拒絕再玩》。甜美擔當的Nicole（蕭呈謙）則由「機械人」蛻變成「Wild Dancing Queen」，自信抬腿跳唱《壞女孩》，獲張佳添稱讚「You belong to Showbiz」。

兩隊在第四回合的嘉賓環節分別邀得師姐鍾柔美（Yumi）及林君蓮（蓮姐）助陣，Yumi伙拍Sabrina（趙紫諾）跳唱《舞孃》，蓮姐就與「翻版蓮姐」趙頌宜（Maggie）獻唱《黑色柳丁》。一直被指眼神欠奉、唱歌欠感情的Maggie脫胎換骨，眼神及聲音均充滿感情力量，表演力量與蓮姐不相伯仲，獲評審連環激讚。

Encore環節上，藍隊以《A Million Dreams》及《青春頌》迎戰紅隊的《We Will Rock You》和《We Are the Champions》。面對藍隊步步進逼，紅隊不但欠缺團隊精神互相指摘，矛頭直指隊中王牌XiX。紅隊排練時又態度鬆散，總監郭偉亮（Eric Kwok）嬲到以英文鬧爆學員「細路仔玩泥沙」，導師李幸倪亦揚言嬲到想辭職。

（即時娛樂）