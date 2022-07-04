王菀之舞台劇首演被讚101分 未告知丈夫戲內有親熱場面 (17:11)

王菀之（Ivana）主演的舞台劇《Proof求證》昨晚開鑼，她在劇中飾演天才數學家女兒，完場謝幕時獲觀眾報以雷動掌聲及歡呼。身兼監製、翻譯劇本及女主角的Ivana坦言壓力大，感謝一同演出的陳淑儀、吳鳳鳴、陳康，以及台前幕後所有工作人員，稱大家於風球後二話不說返去一起總採排。她說︰「大家上下一心，我作為監製，真心求證到團隊好有愛。」

談到首演成功，獲觀眾讚有101分及值7個A，Ivana說︰「我太累未看留言。很多謝余迪偉，小儀，謝安琪等好友捧場，他們有讚好好，我應沒那麼快興奮，除非有盒飯在我面前。我覺得101分和7個A不是我一個人的，是屬於我的團隊，加上陳淑儀、吳鳳鳴、陳康。很多謝大家那麼支持，我們會繼續努力，做得更好。我很感動和感恩，很多前輩如林家棟，任賢齊，吳君如，陳可辛，吳鎮宇、張敬軒雖然未來看，但我見到也收到他們的心意，真心多謝。」

今次的演出場地與觀眾很近，Ivana在劇中與飾演男友的陳康有親熱戲，陳康稱兩人專業，演出時不會尷尬，反而覺得更刺激。Ivana被問到丈夫Eric So （蘇卓航）可知道她有親熱戲時說︰「哎呀，不知道﹗他未看，不要爆劇情。」陳淑儀、吳鳳鳴均大讚Ivana演出非常好。

（即時娛樂）